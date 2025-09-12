Завершился суд из-за поврежденного Lexus красноярского губернатора

Управделами губернатора Красноярского края выиграло суд у муниципальных дорожников, те должны оплатить ремонт Lexus LS500, который повредил колесо в яме, сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона.

Служебный автомобиль Lexus LS500 4 апреля наехал на яму на улице Пограничников. У машины были повреждены шина и диск. Согласно справке ГИБДД, яма на проезжей части длиной один метр, шириной 0,6 метра и глубиной 0,1 метра была не ограждена, предупреждающие знаки не выставили.

Управделами требовало от муниципального «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства», ответственного за содержание улиц, 228,9 тысячи рублей. Оно отказалось добровольно возместить ущерб, ссылаясь на отсутствие бюджетных лимитов. Суд удовлетворил требования истца.

По данным красноярских СМИ, фигурирующий в деле автомобиль использует губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

