Световой меч Дарта Вейдера продан за рекордные 3,6 млн долларов

Deadline
Оригинальный световой меч, которым сражался Дарт Вейдер на съемках «Звездных войн», продан на аукционе за 3,6 миллиона долларов. Это рекордная сумма для франшизы. 

На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе, специализирующемся на кинопредметах, установлена рекордная ставка. Предмет был продан за 2,9 миллиона долларов, еще 700 тысяч составила комиссии покупателя, пишет Deadline. 

Этот световой меч использовался в фильмах «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983). Всего на торгах были представлены более 400 предметов из различных известных франшиз.

Среди других лотов проданы кнут, кобура и ремень, которые использовал Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход», (485,1 тысячи долларов), а также знаменитая вывеска «Платформа 9 3/4» из фильмов о Гарри Поттере (138,6 тысячи долларов).

