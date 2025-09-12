Режиссер «Шазама!» и Until Dawn снимет ремейк «Ужаса Амитивилля»

Шведский режиссер Дэвид Ф. Сандберг заключил контракт со студией Amazon MGM на съемки нового «Ужаса Амитивилля».

Сценарий напишут Иэн Голдберг и Ричард Найнг — авторы четвертого «Заклятия», установившего рекорд среди «ужастиков» по кассовым сборам за первый уик-энд. Детали сюжета новой картины пока не разглашаются, ожидается, что фильм станет переосмыслением оригинальной ленты, считающейся классикой жанра, пишет Deadline.

В послужном списке Сандберга, помимо первого и второго «Шазамов!» есть хитовый «ужастик» «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», собравший по миру более 300 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов. Режиссер зарекомендовал себя, как мастер хорроров, пройдя путь от любительских короткометражек до многомиллионных голливудских проектов. В 2025 году на экраны вышел его фильм «Дожить до рассвета» (Until Dawn) по мотивам популярной видеоигры.

Оригинальный «Ужас Амитивилля» вышел в 1979 году. Он был снят по одноименной книге Джея Энсона и рассказывал о страшных событиях в доме на Оушен-Авеню, 112 в маленьком городке в штате Нью-Йорк. Несмотря на смешанные отзывы критиков, фильм завоевал любовь зрителей и положил начало целой франшизе. Предыдущий ремейк картины, вышедший в 2005-ом, собрал в прокате 108 миллионов долларов при бюджете в 19.



