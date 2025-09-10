НАВЕРХ
HBO выпустит сериал «Заклятие» по культовой франшизе

Источник:
Variety
кадр из фильма "Заклятие 3: По воле дьявола" (реж. Майкл Чавес)
Фото: © Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. начала работу над сериалом по популярной хоррор-франшизе «Заклятие», который выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Шоураннером проекта стала Нэнси Вон, в послужном списке которой, среди прочего, есть популярные шоу «Сверхъестественное» и «Джессика Джонс». К написанию сценария привлекут Питера Кэмерона и Кэмерона Сквайрса, уже работавших вместе над сериалом «Ванда/Вижн», пишет Variety.

Сериал продолжит историю, начатую в серии фильмов «Заклятие», четвертая часть которой недавно установила рекорд по кассовым сборам за первый уик-энд среди «ужастиков». Детали сюжета пока не раскрываются. Ожидается, что сериал выйдет на HBO Max в 2027 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФильм по BioShock будет основан на первой части игры

Франшиза «Заклятие» рассказывает о супругах Эде и Лоррейн Уорренах — исследователях паранормальных явлений. Эта киновселенная включает уже четыре основных фильма и несколько спин-оффов, таких как «Проклятие монахини» и «Проклятие Аннабель». Франшиза стала самой кассовой среди фильмов ужасов, собрав более 2,3 миллиарда долларов в мировом прокате.

