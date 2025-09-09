Хоррор «Заклятие 4» установил рекорд по сборам среди фильмов ужасов

Фильм «Заклятие 4: Последний обряд» установил новый рекорд по сборам в дебютные выходные среди фильмов ужасов.

Картина, стартовавшая в мировом прокате 5 сентября, за первый уик-энд смогла собрать 194 миллиона долларов, что стало лучшим в истории стартом для фильмов этого жанра. Ранее рекорд по сборам за первый уик-энд среди «ужастиков» удерживала экранизация романа Стивена Кинга «Оно» 2017 года, собравшая 190 миллионов долларов в первые выходные, пишет Deadline.

Фильм Майкла Чавеса с неизменными Патриком Уилсоном и Верой Фармига в главных ролях рассказывает о самом страшном случае в практике известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Исполнительным продюсером «Заклятия 4» стал Джеймс Ван, когда-то положивший начало популярной серии.

Вселенная «Заклятия» включает четыре основных фильма и несколько спин-оффов, таких как «Проклятие монахини» и «Проклятие Аннабель». Франшиза стала самой кассовой среди фильмов ужасов, собрав более 2,3 миллиарда долларов в мировом прокате.