Фильм по BioShock будет основан на первой части игры

The Direct
подводный город Восторг в BioShock
Фото: © 2k.com

Фильм по вселенной BioShock, анонсированный стриминговым сервисом Netflix еще в 2022 году, будет основан на сюжете первой части игровой серии, сообщил продюсер будущей картины Рой Ли.

Некоторые подробности о фильме по BioShock Ли рассказал во время презентации экранизации романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», над которым он также работал в качестве продюсера. В частности, он подтвердил, что режиссером картины станет Фрэнсис Лоуренс, а сам фильм будет основан на первой части игры.

«Netflix хочет, чтобы мы держали все в тайне. Но он определенно будет основан на первой игре BioShock», — цитирует Ли издание The Direct.

Продюсер уточнил, что к экранизации BioShock команда во главе с Лоуренсом приступит после окончания работы над новой частью «Голодных игр», получившей подзаголовок «Рассвет Жатвы». Премьера этого фильма намечена на 20 ноября 2026 года. Информации об актерском составе или хотя бы примерной дате выхода фильма BioShock пока нет.

Первая BioShock вышла в 2007 году и впоследствии завоевала статус одной из величайших игр всех времен. Действие происходит в подводном городе-государстве Восторг, основанном бизнес-магнатом Эндрю Райаном в середине 1940-х годов. По задумке Райана, Восторг должен был стать убежищем для великих художников, ученых и мыслителей, где они могли бы свободно творить без гнета со стороны государства или религии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоздатель BioShock рассказал о новой игре

Игра породила два сиквела BioShock 2 и BioShock: Infinite , вышедшие в 2010 и 2013 годах. Работа над четвертой частью игровой франшизы стартовала в 2015-ом и продолжается до сих пор.


