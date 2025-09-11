Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен за ее военные призывы

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за своих милитаристских взглядов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

После инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши глава ЕК «выступила с резкой провоенной политической речью», приводит ТАСС заявление Орбана.

По его словам, слово «Украина» было упомянуто в речи 35 раз, и «прозвучали угрозы урезать финансирование ЕС любому, кто откажется следовать линии Брюсселя».

Орбан подчеркнул, что накануне днем правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» отреагировала на речь главы ЕК и инициировала вотум недоверия в ее отношении. «Фон дер Ляйен должна уйти. Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет», — отметил венгерский премьер.

Ранее стало известно, что фракции с разных концов политического спектра готовят второе голосование в Европарламенте о вынесении вотума недоверия фон дер Ляйен. По данным газеты, оно может пройти в октябре. Первая попытка, состоявшаяся в июле, закончились неудачно.