Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки

Источник:
«Парламентская газета»
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 12 сентября должен снизить ключевую ставку, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Очевидно, Центральный банк должен снизить ключевую ставку, поскольку инфляционные процессы замедлились, наблюдается снижение цен на товары потребления. И хотя это движение разнонаправленно, в целом мы видим, что инфляция снижается и есть объективные основания для уменьшения ключевой ставки», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По его предположению, ставку, скорее всего, снизят до 17%. «Хотя, повторюсь, та динамика инфляционных процессов, которая сейчас наблюдается, позволяет предполагать и более резкое снижение ключевой ставки — на два процентных пункта, то есть до 16», — отметил депутат.

«Если инфляционные процессы продолжат свое замедление, то допускаю, что на заседании совета директоров ЦБ в октябре ключевая ставка также будет снижена на один процентный пункт. И, по моим предположениям, в декабре на последнем заседании совета директоров возможно еще снижение на один процентный пункт, то есть до 15%», — полагает Аксаков.

Чем опасно снижение ключевой ставки

Экономика #Деньги
