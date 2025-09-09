НАВЕРХ
Чем опасно снижение ключевой ставки

Время для снижения ключевой ставки Банка России еще не пришло, последствия от этого решения могут быть негативными, считает финансист, СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

«В общем и целом, может, это и непопулярное мнение, но с экономической точки зрения ставку в нынешних условиях снижать рано. Если ЦБ откажется от высокой ключевой под давлением, последствия будут куда тяжелее: риск потери устойчивости, скачки рубля, рост инфляционных ожиданий. В этой ситуации жесткость — меньшее из двух зол», — написала Хандошко в колонке для «Известий».

По ее словам, сегодня одни игроки рынка требуют дешевых денег и быстрого роста, в то время как другие настаивают на жесткой денежно-кредитной политике ради борьбы с инфляцией.

Эксперт отметила, что инфляционные ожидания населения держатся на уровне 13%, а это значит, что рынок слабо верит в быстрое замедление цен. «Да и сам ЦБ признает, что проинфляционные риски — от бюджетных трат до внешних шоков — сегодня перевешивают дезинфляционные факторы», — обратила внимание она.

«В таких условиях главным при принятии решения по ключевой становится не экономический, а политический аспект. Давление на ЦБ идет сразу с нескольких сторон. Бизнес настаивает на удешевлении кредитов, правительству нужны стимулы для роста, а общественный запрос на дешевые деньги всегда силен в предвыборные и кризисные периоды», — пояснила Хандошко.

userkc

у Костина и у всех чиновников зарплата и сбережения должны быть только в рублях, тогда у них другая позиция...

c2h5oh76

для сашули, репка- непререкаемый эксперд, сашуля верит только иностранным и в особенности украинским...

pepelmetal

Ага, а чёрное это на самом деле белое

mosquito__2010

а зачем нужно было два миллиона украинцев закапывать ? кто знает ребята расскажите пожалуйста.