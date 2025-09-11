НАВЕРХ
Кадыров появился в мессенджере Max

Sibnet.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров завел официальный канал в мессенджере Max.

«Я завел свой канал в отечественном приложении Max. Теперь мои публикации можно читать и там. Платформа многофункциональная, активно используется в республике, к ней уже присоединились органы власти и многие организации», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, приложение зарекомендовало себя как площадку с достоверной и проверенной информацией.

В канале Кадырова в Max на момент написания новости насчитывается около 3 тысяч подписчиков. В телеграм-канале главы Чечни Kadyrov_95 сейчас более 2 миллионов подписчиков. 

Путин открыл официальный канал в Max

