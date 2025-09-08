НАВЕРХ
Человек и космос
Человек и космос
Как выглядит самое точное изображение Солнца. ФОТО

Sibnet.ru
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало уникальное изображение Солнца, сделанное с помощью зонда Solar Orbiter. Его можно назвать самым точным снимком нашей звезды.

Чтобы получить детальное изображение, зонд последовательно снимал разные участки Солнца прибором Extreme Ultraviolet Imager в ультрафиолетовом диапазоне. Ученые получили двести кадров, из которых было составлено итоговое фото с высоким разрешением каждого участка.

Самое точное изображение Солнца
Самое точное изображение Солнца
Фото: © ESA

На снимке можно рассмотреть потоки плазмы над солнечной поверхностью, корональные петли около активных областей, а также протуберанцы и более холодные и темные участки. Активные регионы на снимке — самые яркие.

Именно там рождаются вспышки и выбросы корональной массы, способные вызывать магнитные бури на Земле. Над краями Солнца также видны отдельные протуберанцы, выброшенные светилом в момент съемок.

