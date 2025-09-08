Губернатор Самарской области позвал Крида поговорить о Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил певца Егора Крида, чтобы объяснить, почему тот не прав в конфликте с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

«Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки (Екатерины Мизулиной). Так вот. Егор, ты не прав», — обратился Федорищев к Криду в видео, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Глава региона отметил, что лично не знаком с Кридом и хочет поговорить с ним. Для этого певец должен приехать в нему в гости, но не с концертом. «Пожалуйста, прилетай», — заключил он.

Конфликт в публичном поле между Кридом и Мизулиной начался после концерта артиста в Лужниках. В одном из номеров он страстно поцеловался с танцовщицей. Глава ЛБИ написала, что ей приходят тысячи писем от возмущенных родителей школьников, которые утверждают, что Крид устроил на сцене «стриптиз», а танцовщицы в белье «трясли задницами» и «крутились на пилоне».

Она заявила, что отправит обращение в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Крид в ответ обвинил Мизулину в «обесценивании семейных ценностей» и «совращении несовершеннолетних», намекая на ее публичный роман с певцом Shaman (Ярослав Дронов). По его словам, она недоблогерша и «безгрешный ангел, которая возомнила себя правосудием, и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей».

На стороне Мизулиной выступили депутат Виталий Милонов и певица Виктория Цыганова. Крида поддержали певцы Филипп Киркоров, Лариса Долина и Ольга Бузова, продюсер Яна Рудковская, журналистка Ксения Собчак, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлев.