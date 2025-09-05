Станция метро «Спортивная» в Новосибирске, которую три года строили и еще три достраивали, заработала 5 сентября. Корреспонденты Sibnet.ru посмотрели, как выглядит единственная в стране станция с двумя климатическими зонами, и побывали на платформе с раздвижными дверьми, которые открываются только при прибытии поезда.

«Спортивная» — 14-я станция Новосибирского метро. Расположена на Ленинской линии между «Речным вокзалом» и «Студенческой». Рядом находится новая ледовая «Сибирь Арена».

Строительство станции началось в 2019 году, и по первоначальным планам она должна была заработать летом-осенью 2022 года. Несмотря на заявления об ее практически 100%-готовности, «Спортивная» не открылась. К объекту возникли претензии у Главгосэкспертизы, и в дальнейшем сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились.

С марта 2025 года станцию достраивали новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» и компания «Акви Технолоджи». В итоге 2 сентября 2025 Ростехнадзор подписал заключение о соответствии станции проектной документации.

Строительство «Спортивной» обошлось в 4,5 миллиарда рублей.

«Дефекты — например, проложена кабельная продукция не той марки, хуже по характеристикам, чем требует законодательство. Или ступени, которые не соответствуют нормам путей эвакуации. И таких (дефектов), вроде бы, на первый взгляд, небольших незначительных объемов, но они влекут переделку большого объема систем», — объяснил на церемонии открытия гендиректор «Акви Технолоджи» Дмитрий Клиросов.

Станция с климатическими зонами

Первое впечатление от станции «Спортивной» — это ее размеры: высокие потолки, большие вестибюли, широкие платформы. Дизайн простой, выполнен в светлых тонах, много хрома.

Интерьеры украшены гранитными панно с фигуристкой, бобслеистом, сноубордистом, футболистом, баскетболистами и прыгающим с трамплина лыжником.

«Спортивная» — первая в России станция с двумя климатическими зонами. Конструктивные решения, которые применены при строительстве, позволяют поддерживать в зоне платформ и вестибюлей комфортные + 18 градусов Цельсия даже зимой, когда на путях температура отрицательная.

Четырнадцатая станция метро в Новосибирске — единственная, оборудованная автоматическими перегородками, отделяющими путевую часть от платформенной. 40 таких раздвижных платформенных дверей управляются автоматической системой, которая позволяет следить за их техническим состоянием, давать команду после закрытия на отправление состава.

В вестибюлях станции предусмотрены лифты, которые будут поднимать на платформы маломобильных людей. Установлено 12 эскалаторов с высотой подъема 6,9 метра.

«Спортивную» строили, прежде всего, для болельщиков ХК «Сибирь», приезжающих на матчи в «Сибирь-Арену», вместимость которой — более 11 тысяч человек.

«К залповым нагрузкам станция готова. Специально с четырех сторон станции находятся четыре входные группы и дополнительно пятая выходная. Весь поток болельщиков будет рассредоточен», — отметил на открытии директор МКУ «УЗТИИИС» Алексей Николаев.

«Спортивная» заявлена как самая напряженная станция Новосибирского метрополитена — ее пропускная способность составит 62 тысяч человек в сутки.

Учитывая долгий путь станции к открытию, у строителей спросили: не закроется ли она через несколько дней. «Слухи не комментирую. Никто никогда не будет подписывать бумаги, которые не соответствуют действительность. Рисковать сегодня никто не будет», — заявил Клиросов.