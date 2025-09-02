НАВЕРХ
Россиянам стал доступен самозапрет на оформление SIM-карт

Источник:
Sibnet.ru
Россияне с 1 сентября 2025 года получили возможность самостоятельно установить запрет на заключение договора с оператором связи, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Соответствующие изменения были внесены в закон «О связи». Оформить самозапрет на получение SIM-карт можно через «Госуслуги» или в МФЦ, уточнило ведомство.

Нововведение призвано исключить возможность для злоумышленников оформить сим-карту на гражданина незаконным способом и использовать ее в неправомерных целях.

Установить запрет можно в отношении себя или несовершеннолетнего ребенка, достигшего 14 лет, ограниченно дееспособного или недееспособного гражданина.

Операторы связи не смогут оформить новую SIM-карту, если установлен соответствующий запрет. Снять запрет можно только при личном обращении в МФЦ.

Жизнь #Законы #Смартфоны
