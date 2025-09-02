НАВЕРХ
Китай введет безвизовый режим для россиян

Источник:
Sibnet.ru
Китай вводит пробный безвизовый режим до 30 дней для россиян с обычным загранпаспортом, сообщил пресс-секретарь МИДа страны Го Цзякунь на брифинге.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — цитирует ТАСС Го Цзякуня.

Находиться без визы в стране можно будет до 30 суток с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей.

«Китай придает большое значение активизации обменов между народами двух стран, поддерживает укрепление взаимодействия между ними, вносит позитивный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху», — подчеркнул пресс-секретарь МИДа.

