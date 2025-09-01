НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Заработали новые правила изъятия бесхозных дачных участков

Источник:
Sibnet.ru
325 1
Дача
Фото: © Sibnet.ru
Новые правила изъятия у собственников неиспользуемых земельных участков вступили в силу 1 сентября 2025 года.

Перечень признаков неиспользования земли (земель населенных пунктов, садовых и огородных участков) перечислен в постановлении правительства №826. Документ принят кабмином в мае.

К признакам неиспользования отнесены захламление или загрязнение отходами более половины площади участка; зарастание более половины участка различными сорными растениями высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками.

Причиной для изъятия теперь также может служить отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство.

Но недострой или заброшенное строение тоже не спасет. Важно содержать здание на земельном участке в надлежащем состоянии — не допускать разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон.

Собственникам дадут время

В случае выявления признаков неиспользования собственникам будут направляться предостережения о возникновении риска нарушения с предложением принять меры по приведению участка в порядок.

Изъятие земельного участка из-за «заброшенности» — крайняя мера. Собственнику дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему. На это владельцам земли отводится три года.

Таким образом, реальные случаи изъятия участка по причине неиспользования могут начаться не ранее сентября 2028 года. Если право на участок возникнет после 1 сентября 2025 года, то три года будут исчисляться с момента возникновения права собственности. 

Еще по теме
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Коллекторам запретили общаться с должниками анонимно
Генпрокурор Краснов претендует на пост председателя Верховного суда
Фармацевтов оштрафуют за несообщение о дешевых аналогах
смотреть все
Жизнь #Законы #Право
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (1)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

klinok74

"революция" пожирает своих детей . Или всё-таки награда нашла своего хероя

physx

Еще один майданутый коньки отбросил

volodey19760802

Так сказать, добровольно-принудительно...

Shader23

Тарасики против))) вон как минусуют дружно))