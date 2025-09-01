Заработали новые правила изъятия бесхозных дачных участков

Новые правила изъятия у собственников неиспользуемых земельных участков вступили в силу 1 сентября 2025 года.

Перечень признаков неиспользования земли (земель населенных пунктов, садовых и огородных участков) перечислен в постановлении правительства №826. Документ принят кабмином в мае.

К признакам неиспользования отнесены захламление или загрязнение отходами более половины площади участка; зарастание более половины участка различными сорными растениями высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками.

Причиной для изъятия теперь также может служить отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство.

Но недострой или заброшенное строение тоже не спасет. Важно содержать здание на земельном участке в надлежащем состоянии — не допускать разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон.

Собственникам дадут время

В случае выявления признаков неиспользования собственникам будут направляться предостережения о возникновении риска нарушения с предложением принять меры по приведению участка в порядок.

Изъятие земельного участка из-за «заброшенности» — крайняя мера. Собственнику дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему. На это владельцам земли отводится три года.

Таким образом, реальные случаи изъятия участка по причине неиспользования могут начаться не ранее сентября 2028 года. Если право на участок возникнет после 1 сентября 2025 года, то три года будут исчисляться с момента возникновения права собственности.