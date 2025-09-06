Стоит ли возвращаться к бывшим

«Возвращаться — плохая примета» гласит народная мудрость, но людей порой тянет восстановить прошлые отношения. С бывшим партнером остается много общего, сохраняются общие воспоминания и чувства.

Психологи дали свои советы о том, когда есть смысл восстанавливать отношения, а когда нет, и как понять, что делается это с полным осознанием ситуации.

Возвращаться стоит, если:

Оба к этому стремятся. Пои этом следует задать себе вопросы: «Готов(а) ли я откликаться на потребности партнера и как часто?», «Какие потребности приму, а какие нет?», «В чем буду идти на компромисс?».

Полезно предложить и партнеру ответить на эти вопросы. Ответы необходимо обсудить, это поможет понять, готовы ли вы оба к компромиссу, считает семейный психолог, психотерапевт Юлия Хилл.

Оба готовы обсуждать проблемы и договариваться. Если интересы одного партнера игнорируют, это плохо влияет на отношения. Также плохо, если, забыв о своих желаниях, пытаются воплотить потребности партнера в ущерб себе. Необходимо воспринимать чужие потребности и доносить свои.

Оба согласны не вспоминать старые обиды. Они копятся в любых парах и эти претензии ведут в тупик выяснения отношений, например: «раз ты меня обидел, то и я имею право тебя обидеть». При выяснении отношений теряется доверие друг к другу.

Недостаточно обиды транслировать, важно, чтобы партнер услышал, что за словами стоит боль человека. Только после этого возможно движение к тому, чтобы не вспоминать старые обиды.

Разговор об обидах следует начинать при определенных условиях: когда партнеры в хорошем настроении, могут держать себя в руках, выслушивают друг друга до конца и стараются достичь компромисса.

В жизни подобрать идеальную ситуацию сложно, поэтому нужно ее подготовить. Стоит заранее договориться о разговоре и не начинать его на пике эмоций. Следует обговорить необходимость уважать партнера и его мнение и предоставить каждому закончить разговор раньше времени, если человека станут переполнять эмоции.

Если диалог не строится, а непроговоренные обиды остались — можно прибегнуть к помощи семейного психолога. Специалист поможет понять, что происходит в паре и исправить поведение, портящее отношения.

Если после насилия партнер изменился. В такой ситуации необходимо точно выяснить — стал ли иным партнер. О возвращении к бывшим, применявшим насилие нередко задумываются люди, находящиеся в созависимых отношениях, отмечает эксперт.

Несмотря на пережитые сложности, может быть трудно отказаться от партнера. Здесь стоит задать себе вопросы: «Эти отношения для меня больше ресурсные или энергозатратные?», «Что для меня нормально?», «Нравится ли мне это?».

Чтобы принять решение, запишите два столбца: какие проблемы видите в отношениях и что в них хорошего. После этого необходимо определить ценность записанного и понять, нужен ли вам именно этот человек. Если человек, применивший насилие, отказывается обращаться к специалисту, значит проблемы могут вернуться.

Возвращаться не стоит, если:

Партнер прибегал к газлайтингу — манипуляции, когда он пытался заставить усомниться в прошлых событиях и способности их оценить. «Ты слишком чувствительная», — типичная фраза газлайтера, а его партнерша перестает доверять себе и думает, что сошла с ума.

«Ложь — это плохо, но манипуляция вместе с ложью — еще хуже. Если бывшие партнеры придумывали истории, заставляющие вас сомневаться в собственном здравомыслии, то речь идет о психологическом насилии. Это не ошибка, а акт агрессии», — считает клинический психолог Джош Клапоу.

Партнер постоянно критиковал. Ссоры неизбежны, но есть разница, когда человек критикует поступки партнера или его самого. Тогда это не критика, а попытка самоутвердиться, унижая других.

Партнер постоянно изменял. Эта черта редко меняется, скорее всего он — серийный изменщик. Не стоит возвращаться и к тому, кто обещал измениться, но даже не пытался это выполнить. Это значит, что человек не готов работать над собой, чтобы стать лучше.

Партнер никогда не раскаивался, а просто ждал, когда второй человек «отойдет» и простит его. «Если ваш партнер может подвергнуть вас опасности и не испытывает раскаяния, не уходите от него, а бегите как можно скорее», — уверена коуч по отношениям Шула Меламед.

Партнер не заботился о потребностях близкого человека, а если что-то и делал, то тогда, когда это совпадало с его желаниями. К такому партнеру возвращаться не стоит, считает коуч по взаимоотношениям Нина Рубин.

Партнер не умеет сочувствовать — еще одна причина расстаться навсегда. И тут нужно оценивать не столько слова, сколько поступки. Если он берет чужие деньги, заводит роман на стороне или намеренно ставит в неловкую ситуацию — значит он не умеет сочувствовать и пренебрежительно относится к другим людям и их имуществу.