Подсчитано количество экспортируемых из СССР автомобилей

Почти 6 миллионов легковых автомобилей экспортировали на мировые рынки за последние 20 лет СССР, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

«Сейчас в это трудно поверить, но за последние 20 лет поздней советской истории (1971-1990 годы) из России на мировые рынки было экспортировано почти 6 миллионов легковых автомобилей», — написал Целиков в телеграм-канале.

Эксперт представил статистику по годам. В 1971 году на экспорт ушло 150 тысяч автомобилей, через год — почти в два раза больше: 195 тысяч.

Затем количество экспортируемых машин росло каждый год и достигло пика в 1978 году — 388 тысяч штук. В начале-середине 1980-х наблюдался спад экспорта (238 тысяч единиц в 1983 году), но потом он снова начал расти и к 1990 году составил 361 тысяч машин.

Во времена позднего СССР во основном экспортировали автомобили Lada, в начале 1970-х это были также «Москвичи». АвтоВАЗ в 2024 году экспортировал 21 тысячу автомобилей.