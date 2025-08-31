НАВЕРХ
«Адмирал Нахимов»: Россия получит самый мощный военный корабль

Sibnet.ru
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
Фото: USN
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации впервые за 28 лет вышел в море — для прохождения ходовых испытаний. Если они завершатся успешно, российский флот получит самый мощный в мире военный корабль.

Гигант относится к проекту 1144 «Орлан», в рамках которого построили четыре идентичных крейсера. После распада СССР все корабли серии получили новые имена: «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий».

Как появился «Адмирал Нахимов»

Атомный крейсер был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском заводе в Ленинграде под названием «Калинин». Спущен на воду 25 апреля 1986 года, а вступил в строй 30 декабря 1988 года.

Если исключить американские авианосцы, представители проекта 1144 «Орлан» с ядерной энергетической установкой являются самыми большими и самыми мощными по вооружению боевыми надводными кораблями в мире.

Из-за внушительных размеров и ударной мощи (по высоте каждый крейсер сопоставим с домом в 20 этажей) в классификации НАТО данные корабли именуются Kirov-class battlecruiser, то есть «линейные крейсеры».

Однако серия оказалась «несчастливой» — два крейсера («Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев») были выведены из состава флота и списаны, а «Адмирал Нахимов» в 1999 году отправили на модернизацию, которая затянулась на четверть века.

Атомный крейсер проекта 1144 «Орлан» в океане
Фото: Department of Defense

В боевом строю все это время находился единственный представитель серии — «Петр Великий». После принятия в состав Северного флота «Адмирала Нахимова» его также отправят на глубокую модернизацию.

Стратегический дредноут

После масштабного ремонта на «Севмаше» (от старого корабля оставили только корпус и атомные реакторы) «Адмирал Нахимов» превратился в устрашающую плавучую крепость, оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами и способную действовать в любой точке Мирового океана.

Автономность крейсера фактически ограничена запасами продовольствия — в движение «Адмирала Нахимова» приводят два атомных реактора КН-3 на обогащенном уране. Энергетическая установка мощностью 342 МВт способна работать около 10 лет без перезарядки.

Атомное «сердце» крейсера настолько мощное, что способно полностью обеспечить электроэнергией город с населением около 150 тысяч человек. Полное водоизмещение —26 190 тонн, длина — 251 метр (поместятся два с половиной футбольных поля), ширина — 28,5 метра.

Модернизация «Адмирала Нахимова» на «Севмаше»
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Обновленный «Адмирал Нахимов» получил 80 пусковых установок под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон». Еще 96 шахт были выделены для размещения ракет класса «земля-воздух» морского варианта зенитно-ракетного комплекса С-400.

Возможности корабля повысят многофункциональные ЗРПК «Панцирь-М» для ближней обороны, противолодочный торпедный комплекс «Пакет-НК» для борьбы с вражескими субмаринами, а также авиационная группа из вертолетов на борту.

В ходе модернизации на крейсере смонтировали новейшую электронику — современные радары, цифровые системы связи и навигации, компьютеры. Всего на ремонт «Адмирала Нахимова» было потрачено более 200 миллиардов рублей — это годовой бюджет крупного региона России.

На корабле примерно 1,6 тысячи помещений, длина коридоров превышает 20 километров. Для моряков обустроены баня, сауна, душевые, медицинский блок. Экипаж — 744 человек.

Зачем нужен линейный крейсер

Изначально корабли проекта 1144 создавались для борьбы с авианосными ударными соединениями (АУГ) ВМС США. При согласованной и грамотной атаке один-единственный залп советского линейного крейсера мог отправить на дно целую АУГ.

Задачи «Адмирала Нахимова» после обновления не изменились — он сохраняет статус «убийцы авианосцев». Так, гиперзвуковые «Цирконы» позволяют поражать цели на расстоянии более 1 тысячи километров со скоростью до 9 Махов, что делает их неуязвимыми для систем ПРО.

АУГ ВМС США в открытом океане
Фото: U.S. Navy

Что касается использования в качестве оружия «ответного удара», то здесь крейсер существенно уступает подлодкам проекта 949 и 949А — прежде всего, из-за большей заметности. Однако теперь он способен эффективно уничтожать цели на суше с помощью дальнобойных «Калибров».

Реальная эффективность атомных гигантов — объект экспертных дискуссий. Некоторые аналитики отмечают, что для выполнения боевых задач в океанской зоне линейные крейсера должны «работать» вместе с авианосцами, которых в составе российского флота на данный момент нет.

Потенциал «Адмирала Нахимова» в любом случае огромен — его выдвижение способно обратить в бегство ударный авианосный флот противника, состоящий из десятков кораблей.

Одна такая группа обычно состоит из авианосца, крейсера, эскадры эсминцев, атомной подводной лодки и авиакрыла, насчитывающего порядка 70 самолетов. АУГ в океане практически неуязвима и только Россия на сегодня имеет средство ее гарантированного уничтожения. 

