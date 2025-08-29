ЦБ удвоит ставку ОСАГО для Новосибирской области из-за мошенничеств

Центробанк считает Новосибирскую область и Ингушетию худшими по мошенничеству с ОСАГО и планирует вдвое повысить ставку для жителей регионов, следует из заявления ведомства и проекта указания ЦБ.

Банк России утверждает, что в этих двух регионах «длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий» с полисами и они находятся в «красной зоне».

Рядом с «красной зоной» находятся Хабаровский, Камчатский и Приморский края, Чечня, Дагестан, Татарстан, Северная Осетия, Челябинская, Смоленская, Ульяновская области.

Уровень махинаций с ОСАГО Банк России определяет по средней выплате по полисам, соотношению выплат к собранным страховым премиям, частоте страховых случаев, а также частоте и периодичности участия в авариях одних и тех же людей.

В Новосибирской области средняя страховая выплата с июля 2024 года по июль 2025 года выросла на 24,9% с 124,5 до 155,5 тысячи рублей, что на 49% выше средней по России, отношение суммы выплат к объему страховых премий увеличилось на 119,9% (на 90% выше среднероссийский уровень). Частота страховых случаев немного снизилась, но остается на 41% выше среднего по России.