Shaman и Газманов вошли в список патриотических песен для школьников

Список из 37 патриотических песен, которые будут петь в школах на уроках музыки, составили в Минпросвещения. В перечень, в том числе, попали песни «Моя Россия» Ярослава Дронова (Shaman), «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Родина» Сергея Трофимова.

Песни «направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание», заявили в министерстве. Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений. Документ направлен в регионы России.

Список составляла экспертная группа. В ней участвовали, в том числе, дирижер Валерий Гергиев, актер Евгений Князев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

