НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сбер вернул владельцам iPhone бесконтактную оплату

Источник:
Sibnet.ru
365 1

Сбер запустил технологию «Вжух», с помощью которой владельцы iPhone могут вновь оплачивать покупки бесконтактно, сообщила пресс-служба банка.

«Вжух» работает на базе «Bluetooth Low Energy». Для оплаты требуется заранее установить новую версию СберБанк Онлайн (16.13) «Активы Онлайн» и дать разрешение приложению на использование Bluetooth.

Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение СберБанк Онлайн, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко — «Вжух» работает на расстоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСбер разрешил возврат ошибочных переводов

Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). Одно из ее преимуществ — работа даже при отсутствии интернета на устройстве клиента, подчеркивается в сообщении.

«Вжух» тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более 1,2 миллиона терминалов Сбера.

Скачать новое приложение из App Store можно по ссылке из официальных каналов Сбера. Это рекомендуют сделать как можно скорее. Позже его можно установить позже в отделениях банка.

Еще по теме
После подорожания «кондитерки» до 40% производители еще повышают цены
Назван рекордный чек в российском ресторане
Россияне озвучили сумму расходов на сборы детей в школу
Новые правила снятия налички через банкоматы заработают с 1 сентября
смотреть все
Экономика #Деньги #IT-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
Обсуждение (1)
Картина дня
Канцлер Германии оценил прогресс в урегулировании на Украине в 2%
Лавров назвал условие существования Украины
Сбер вернул владельцам iPhone бесконтактную оплату
Даниил Медведев вылетел в первом круге US Open-2025
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
23
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
23
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
21
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
18
Китай нарастил ввоз картофеля в Россию при спаде внутренних поставок
18
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83‑й ДШБ