Сбер вернул владельцам iPhone бесконтактную оплату

Сбер запустил технологию «Вжух», с помощью которой владельцы iPhone могут вновь оплачивать покупки бесконтактно, сообщила пресс-служба банка.

«Вжух» работает на базе «Bluetooth Low Energy». Для оплаты требуется заранее установить новую версию СберБанк Онлайн (16.13) «Активы Онлайн» и дать разрешение приложению на использование Bluetooth.

Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение СберБанк Онлайн, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко — «Вжух» работает на расстоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сбер разрешил возврат ошибочных переводов

Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). Одно из ее преимуществ — работа даже при отсутствии интернета на устройстве клиента, подчеркивается в сообщении.

«Вжух» тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более 1,2 миллиона терминалов Сбера.

Скачать новое приложение из App Store можно по ссылке из официальных каналов Сбера. Это рекомендуют сделать как можно скорее. Позже его можно установить позже в отделениях банка.