Агафья Лыкова отпугнет медведя петардами

Отшельнице Агафье Лыковой привезли петарды, с помощью которых она будет отпугивать медведя, сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящих.

«С помощью их громкого звука она отпугивает медведя, когда тот наведывается слишком близко к дому», — написал Непомнящих в соцсети «ВКонтакте».

Директор заповедника рассказал, что у Агафьи появилось много милых котят, которых она готова подарить.

Непомнящих приехал к отшельнице, чтобы вместе с ней обозначить место для кордона государственных инспекторов, чтобы не нарушать ее пространство. Прошлый смыло большой водой.

«В целом обстановка и атмосфера на заимке спокойная, Агафья чувствует себя хорошо, бодро и продолжает молиться за мир на земле», — отметил он.

Агафья начала использовать петарды против медведей в 2021 году, до этого у нее было старинное ружье. Однажды при встрече с косолапым в тайге ее спасла молитва.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Лыковы жили семьей, но в 1988 году после смерти всех родных Агафья осталась одна. Этой весной ей исполнилось 80 лет.