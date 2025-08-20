НАВЕРХ
Редчайшие «рыбы Судного дня» выбросились на мексиканский пляж

Сразу две «рыбы Судного дня» выбросились на побережье Мексики за день до землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Согласно поверьям, появление этих рыб предвещает стихийные катастрофы, связанные с морем.

Погибших рыб обнаружили очевидцы на пляже Нижней Калифорнии. По их словам, причиной гибели редких рыб могла стать атака акулы — на теле животных были найдены характерные раны, пишет издание Need To Know.

Погибшие «рыбы Судного дня»
Погибшие «рыбы Судного дня»
Фото: © Fernanda Raygoza

«Рыба Судного дня» — это ремнетел, самая длинная из всех костистых рыб, она может достигать в длину 16 метров. У нее плоское тело, лишенное чешуи, а на голове есть красные отростки, напоминающие корону. Именно поэтому ее также называют «сельдяной король».

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Встречи людей с ней фиксируют очень редко, так как они обитают на глубине порядка километра.

