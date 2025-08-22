НАВЕРХ
Почему названия городов на разных языках звучат по-разному

Табличка с населенным пунктом на дороге
Фото: Richard apple / CC BY-SA 3.0
Казалось бы, имена собственные не могут меняться. Но в иностранных языках они пишутся и произносятся иначе, и порой кардинально. Причин, по которым названия городов в разных языках звучат по-разному, несколько, и связаны они, как правило, с историческими, культурными и лингвистическими факторами.

Произношение и фонетика

Каждый язык имеет свой уникальный набор звуков и правила их произношения. То, что легко произносится на одном языке, может быть сложным на другом. В связи с этим языки склонны упрощать сложные звукосочетания или звуки, которые не вписываются в их фонетическую систему.

Так англоязычное название Варшавы – Warsaw является, по сути, транскрипцией польского названия Warszawa, адаптированной под правила и произношение английского языка и отражает разные фонетические системы. В русский же язык это название пришло без фонетических изменений.

Исторические корни

Характерными примерами влияния исторических факторов на названия городов в тех или иных языках являются Неаполь и Mocква.

Так, Неаполь, который итальянцы называют Napoli, в русском и многих других языках представляет собой транскрипцию исторического названия с греческими корнями — Neapolis – новый город. Английское название Naples – тоже адаптация древнегреческого названия.

Фото: formulanone from Huntsville, United States / CC BY-SA 2.0

Английское Moscow – это тоже транскрипция древнерусского названия нынешней российской столицы. «Приди ко мне, брате, в Москов», — приглашал Юрий Долгорукий князя Святослава Ольговича.

Примечательно, что название реки — Москва — в других языках произносится так же, как в русском. Пример этого можно услышать в песне Wind of change немецкой группы Scorpions, начинающейся со слов: «I follow the Moskva down to Gorky Park» (Я иду по берегу Москвы-реки к парку Горького).

Языки-посредники

Иногда названия городов приходят не из языка-оригинала, а через «посредников». В качестве одного из таких примеров исследователи приводят английское Prague, фонетически идентичное немецкому варианту Prag, который и был взят за основу, вместо оригинального Praha.

Другой пример — русскоязычный вариант Париж, а не Пари. Это название пришло в русский язык через польский, в котором непроизносимая в оригинале s на конце стала вполне звучащей z с точкой сверху.

Так же и написание Пекин пришло в русский язык через европейские языки и осталось в нем неизменным даже после того, как в самом Китае изменилась система транслитерации и произношения этого слова на Бэйцзин (Beijing).

Политический контекст

Иногда одни и те же города могут называться по-разному в зависимости от того, в состав какой страны они входят. Так, Азербайджан и Армения по-разному называют ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, столица Абхазии – Сухум и столица Южной Осетии – Цхинвал в грузинской версии имеют окончание И.

А Казахстан после обретения независимости в 1991 году переименовал ряд городов, дав им абсолютно новые названия. Например, бывший Усть-Каменогорск стал Оскеменом.

В целом, эта тема настолько широка, что заслуживает глубокого и вдумчивого изучения. Одно можно сказать наверняка: разные названия городов в разных языках – это не ошибка, а естественный результат взаимодействия языков, истории и культуры. 

