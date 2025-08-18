НАВЕРХ
Ученый доказал единство мировой музыкальной культуры в бронзовом веке

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Вход в царский дворец в Угарите, где были найдены хурритские песни
Вход в царский дворец в Угарите, где были найдены хурритские песни
Фото: Disdero (обсуждение · вклад) / CC BY 3.0

Сходство песни, записанной более 3 тысяч лет назад на восточном побережье Средиземного моря и одним из древнейших индийских священных текстов открыл Дэн Бачу из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.  

Около 1300 года до нашей эры в портовом городе Угарит (территория современной Сирии), писцы записали на глиняных табличках песни на хурритском языке — самые древние из известных музыкальных партитур. Одна из табличек сохранилась почти полностью, на ней записан «Гимн Никкаль». 

Бачу сравнил «Гимн Никкаль» с одним из древнейших индийских священных текстов «Ригведой». Используя компьютерное картирование ритма и мелодии, ученый нашел поразительные параллели между ними, пишет журнал «Археология» со ссылкой на сервер Preprints.org. 

Каждый пятый стих «Ригведы» заканчивается той же каденцией (повторяющейся мелодической или ритмической единицей), что и «Гимн Никкаль». Вероятность такого совпадения составляет менее одного к миллиону. Это важнейшее свидетельство единой мировой музыкальной культуре в бронзовом веке.

#Музыка
