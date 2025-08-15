Wildberries открыл доступ к сервису перепродаж

Wildberries открыл для всех клиентов возможность перепродавать друг другу товары, купленные ранее на маркетплейсе, сообщила пресс-служба площадки.

Отмечается, что C2C-сервис доступен пользователям на территории России на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Пользователи могут размещать объявления о продаже ранее приобретенных на Wildberries товаров и искать покупателей среди других клиентов платформы.

Такие товары собраны в отдельном разделе «Ресейл». Оплата за ресейл-позиции производится отдельно от обычных покупок на маркетплейсе и доступна только в формате полной предоплаты. После оформления заказа товар можно забрать в пункте выдачи Wildberries.

Для перепродаж действует ряд ограничений. Например, нельзя выставлять на продажу крупногабаритные товары, ювелирные изделия, фармацевтическую продукцию, продукты питания, растения, алкоголь. Стоимость товара не должна превышать 25 тысяч рублей.