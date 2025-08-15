Новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения с рядом нововведений вступит в силу с 1 сентября 2025 года, сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября будет 15-25 минут», — назвал одно из изменений Машаров в комментарии ТАСС.

Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ: в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Иначе придется сдавать кровь.

Среди других новшеств — в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. После проведения исследований медорганизация должна будет обеспечить хранение биоматериалов в течение трех месяцев с момента оформления справки, а полученных масс-спектров на электронных носителях — в течение пяти лет.

В плане использования технических средств ничего не поменялось. Исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя проводится с помощью алкотестера.

Водителя, отказавшегося пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, ждет штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.