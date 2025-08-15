Россия снизила экспорт электричества в Китай за полгода на 60%

Россия уменьшила экспорт электричества в Китай за первые полгода на 60%, сейчас он находится на историческом минимуме. Выйти на плановые показатели экспорта мешают ограничения, введенные из-за дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке.

Экспорт электроэнергии в Китай упал до 200 миллионов киловатт-часов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Интер РАО». В 2010-2020 годах среднегодовой объем экспорта электроэнергии в Китай составлял порядка 3 миллиарда киловатт-часов.

Общий объем экспорта российской электроэнергии за первое полугодие сократился на 12,6% по отношению к первому полугодию 2024 году — до 3,07 миллиарда киловатт-часов. Импорт электроэнергии вырос на 14,8%, составив 1,27 миллиарда киловатт-часов, большей частью это перетоки из Казахстана.

Основной объем поставок в начале 2025 года пришелся на Казахстан и Монголию — 1,024 миллиарда и 500 миллионов киловатт-часов соответственно. По итогам 2025 года «Интер РАО» прогнозирует сокращение экспорта на 4%, директор департамента энергетики «Рексофта» Сергей Черепов считает, что экспорт упадет на 8%.



