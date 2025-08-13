НАВЕРХ
Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Sibnet.ru
Доля американцев, употребляющих алкоголь, упала до 54%, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, занимающейся изучением общественного мнения. Это минимум за всю историю проведения таких опросов с 1939 года.

Предыдущий минимум фиксировался в 1958 году на уровне 55%, а максимум наблюдался в 1974-81 годах на уровне 68-71%, отмечается в исследовании.

При этом доля американцев, хотя бы иногда выпивающих спиртное, сократилась во всех без исключения расовых, возрастных, гендерных и прочих подгруппах.

Снижение популярности алкоголя среди американцев авторы опроса связывают с публикацией исследований, которые показывают, что даже умеренное употребление спиртного негативно влияет на здоровье.

Самым популярным видом алкогольных напитков остается пиво: его чаще всего пьют 38% опрошенных. Крепкий алкоголь в этом году опередил вино: 30% против 29%, тогда как годом ранее соотношение составляло 29% против 33%.

