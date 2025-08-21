НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Этикет Праздник 18+

На работе и в жизни: кто здоровается первым

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Приветствие на улице
Фото: © Freepik
В правилах приветствия много нюансов. Иногда они не имеют значения, но в каких-то случаях могут испортить впечатление и даже рабочие отношения. В деловом и светском этикете есть важные различия, кто здоровается первым. 

Главное отличие делового этикета от светского — разница отношений между мужчиной и женщиной, руководителем и подчиненным. Так, в деловом этикете независимо от пола и возраста подчиненный стоит в служебной иерархии ниже руководителя.

Светский этикет

В обычной жизни мужчина первым приветствует женщину. Входящий в помещение первым здоровается с присутствующими, также как и гость первым приветствует хозяев. Опаздывающий первым здоровается с ожидающим. Младший первый приветствует старшего. Это базовые правила, которые стоит знать каждому.

Есть исключения из правил поведения, которые мало кто соблюдает. Но в щепетильном к этикету кругу общения важно знать, что младшая по возрасту женщина должна первой приветствовать старшую и мужчину, который намного старше ее.

Если встречаются две супружеские пары, то сначала здороваются друг с другом женщины, затем мужчины приветствуют женщин, после этого мужчины здороваются между собой.

Если встречаются две женщины, одна из которых находится в обществе мужчины, а другая одна или в обществе другой женщины, то сначала здоровается первая.

Деловой этикет

В бизнес-среде должность и статус являются определяющими, кто должен первым здороваться. Пол и возраст — второстепенные моменты.

Сотрудник всегда первым приветствует клиента, а работник — руководителя. Но входящий в помещение приветствует присутствующих, даже если он руководитель, уточнила специалист по этикету Ирина Яровая.

Таким образом, если подчиненный видит начальника в коридоре или входит в его кабинет, то здоровается первым. Но если руководитель заходит в кабинет подчиненных, то должен первым поприветствовать присутствующих. 

При встрече двух сотрудников или руководителей одного ранга следуют правилу: первым здоровается тот, кто первым другого увидел.

Еще по теме
Должны ли женщины дарить друг другу подарки на 8 Марта
Идеальный букет: как выбрать цветы на 8 Марта
Без обид и разочарований: что нельзя дарить девушкам на 8 Марта
Кто должен оплачивать счет в ресторане на первом свидании
смотреть все
Отношения #Этикет #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Perseverance обнаружил на Марсе боевой «шлем». ФОТО
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Трамп предложил признать весь Донбасс российским
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия согласилась на гарантии безопасности Украине
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Wildberries запустил продажу квартир в новостройках
О самом главном
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?