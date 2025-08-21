В правилах приветствия много нюансов. Иногда они не имеют значения, но в каких-то случаях могут испортить впечатление и даже рабочие отношения. В деловом и светском этикете есть важные различия, кто здоровается первым.

Главное отличие делового этикета от светского — разница отношений между мужчиной и женщиной, руководителем и подчиненным. Так, в деловом этикете независимо от пола и возраста подчиненный стоит в служебной иерархии ниже руководителя.

Светский этикет

В обычной жизни мужчина первым приветствует женщину. Входящий в помещение первым здоровается с присутствующими, также как и гость первым приветствует хозяев. Опаздывающий первым здоровается с ожидающим. Младший первый приветствует старшего. Это базовые правила, которые стоит знать каждому.

Есть исключения из правил поведения, которые мало кто соблюдает. Но в щепетильном к этикету кругу общения важно знать, что младшая по возрасту женщина должна первой приветствовать старшую и мужчину, который намного старше ее.

Если встречаются две супружеские пары, то сначала здороваются друг с другом женщины, затем мужчины приветствуют женщин, после этого мужчины здороваются между собой.

Если встречаются две женщины, одна из которых находится в обществе мужчины, а другая одна или в обществе другой женщины, то сначала здоровается первая.

Деловой этикет

В бизнес-среде должность и статус являются определяющими, кто должен первым здороваться. Пол и возраст — второстепенные моменты.

Сотрудник всегда первым приветствует клиента, а работник — руководителя. Но входящий в помещение приветствует присутствующих, даже если он руководитель, уточнила специалист по этикету Ирина Яровая.

Таким образом, если подчиненный видит начальника в коридоре или входит в его кабинет, то здоровается первым. Но если руководитель заходит в кабинет подчиненных, то должен первым поприветствовать присутствующих.

При встрече двух сотрудников или руководителей одного ранга следуют правилу: первым здоровается тот, кто первым другого увидел.