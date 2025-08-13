Новосибирский пенсионер хочет оставить квартиру в наследство кошке

Завещать квартиру своей кошке хочет 75-летний житель села Нолуговое Новосибирской области. Юридически такое завещание не будет иметь силы.

Пенсионер пытался написать завещание в пользу кошке по имени Саша, но нотариус отказал, поскольку в рамках российского законодательства завещать имущество животному нельзя. Другой вариант — сделать наследником того, кто будет за кошкой ухаживать.

«Я хочу, чтобы Саша дожила свой век в тепле и сытости, а уж потом квартира пусть достанется тому, кто о ней заботился. Людям я не верю», цитирует слова пенсионера «Комсомольская правда. Новосибирск».

Кошка Саша — курильский бобтейл, дочка чемпионов мира. Пенсионер специально искал ее, поскольку раньше у него уже было два кота этой породы. По его словам, кошка оказалась «ласковой, мягкой, пушистой, разговорчивой».

По закону кошка — одушевлённая вещь — объект, а не субъект гражданских прав, пояснил изданию юрист Егор Горшков. Но можно воспользоваться завещательным возложением по статье 1139 Гражданского кодекса. Тогда в завещании указывается конкретный человек, которому перейдет квартира при условии, что он обязуется содержать кошку.