Обвинение попросило 25 лет лишения свободы для «барнаульского маньяка»

Гособвинение потребовало 25 лишения свободы для «барнаульского маньяка» Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин. Пожизненное наказание для него невозможно из-за истечения сроков давности, сообщила прокуратура Алтайского края.

«Государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что маньяка нельзя приговорить к пожизненному лишению свободы в связи с истечением сроков давности.

«Барнаульский маньяк» активно действовал в 1999-2000 года. Тогда в период поступления в вузы пропало несколько абитуриенток АлтГТУ. Весной 2023 года был задержан замглавы администрации Калманского района Манишин.

Его проверяли на причастность к убийству в сентябре 1989 года 17-летней девушки. По версии следствия, обвиняемый, которому было 18 лет, познакомился с будущей жертвой, попытался ее изнасиловать и задушил. Тело закопал в лесополосе. Мужчина сознался в этом преступлении, а затем и в других преступлениях.