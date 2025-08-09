Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»

Киев готов к решениям, которые могут привести к миру, но «дарить свою землю» не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями». «Мы собираемся кое-что поменять. Произойдет обмен территориями, что пойдет на пользу обеим сторонам», — сказал президент США.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — отметил Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, решения против Украины «одновременно и решения против мира». «Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать», — написал Зеленский

По данным Bloomberg, Россия и США обсуждают соглашение об урегулировании конфликта на Украине, которое предполагает отказ Киева от части территорий. Собеседники агентства утверждают, что речь идет о ДНР и ЛНР, а также о Крыме. В нем также говорится, что российские войска должны прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль нынешней линии фронта.