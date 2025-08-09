НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»

Источник:
Sibnet.ru
265 2

Киев готов к решениям, которые могут привести к миру, но «дарить свою землю» не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями». «Мы собираемся кое-что поменять. Произойдет обмен территориями, что пойдет на пользу обеим сторонам», — сказал президент США.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — отметил Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, решения против Украины «одновременно и решения против мира». «Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать», — написал Зеленский

По данным Bloomberg, Россия и США обсуждают соглашение об урегулировании конфликта на Украине, которое предполагает отказ Киева от части территорий. Собеседники агентства утверждают, что речь идет о ДНР и ЛНР, а также о Крыме. В нем также говорится, что российские войска должны прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль нынешней линии фронта.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский признал невозможность вернуть занятые Россией территории
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
Зеленский заявил о новой договоренности по обмену пленными
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Danilon

Государственный маразм. Хохол как и москаль могут как иметь, так и не иметь негативную коннотацию. Это...

Nik3316

Данилонка, ему у тебя учится и учится))))))))

Nik3316

т.е. на 404 воюют одни дедули и немощные студенты? ну значит украйне вилы!

Nik3316

скоро негров будем называть афроамериканцами)))