Путин и Трамп встретятся на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году
Фото: Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Стороны подтвердили это.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединённых Штатов Америки, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — цитирует ТАСС помощника Путина Юрия Ушакова.

По его словам, главы государств «несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Кроме того, на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США, поэтому «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».

Предстоящий визит Путина на Аляску станет первым в истории, до этого ни один российский лидер не бывал в этом штате. В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза приезжал Михаил Горбачев, пять раз — Борис Ельцин.

