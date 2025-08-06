Три человека задохнулись выхлопными газами в Норильске после того, как их автомобиль застрял в луже, следователи проводят проверку.

По предварительным данным, вечером 3 августа автомобиль, в котором находились четверо мужчин, застрял в грязи и не смог выехать. Один из мужчин ушел за помощью, трое других остались. Позже их нашли мертвыми, сообщил Следственный комитет по Красноярскому краю.

Следствие полагает, что мужчины отравились угарным газом из-за того, что выхлопная труба была забита грязью и водой. Не исключена и неисправность самого автомобиля. Для определения точной причины смерти людей проводится судебно-медицинская экспертиза.