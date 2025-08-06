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Импорт новых автомобилей в Россию в июле рухнул, а старых — вырос

Источник:
«Автостат»
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Импорт новых автомобилей в России в июле сократился на 65% относительно июля прошлого года, а ввоз подержанных автомобилей увеличился на 28%.

В июле в Россию ввезли 75,6 тысячи автомобилей, из которых новыми были только 28,3 тысячи штук, а подержанных, соответственно, 47,3 тысячи, сообщило агентство «Автостат». Импорт автомобилей с пробегом продолжает расти с февраля.

Среди новых машин лидеры импорта бренд Changan и модель Changan UNI-S, а среди автомобилей с пробегом – марка Toyota и модель Honda Freed. Немного более 70% новых автомобилей ввезли из Китая. Второе место у Кыргызстана — 12,4%. Менее 5% ввезли из Беларуси, Казахстана, Южной Кореи.

Подержанные автомобили завозили из Японии (46,1%), Южной Кореи (21,7%), Китая (16,1%), Грузии (7,5%) и Беларуси (3,1%). Импорт автомобилей с пробегом приближается к своему историческому максимуму, поскольку подросший в России утильсбор сделал импорт нестарых автомобилей, особенно премиум-сегмента, выгоднее, чем покупки на отечественном рынке.

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