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Трамп пригрозил мировым падением цен на нефть из‑за России

Источник:
CNBC News
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Снижение мировых цен на нефть на 10 долларов за баррель заставит Россию прекратить боевые действия на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у президента России Владимира Путина не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC News.

Он также сообщил, что США в ближайшие сутки повысят таможенные пошлины на импорт индийских товаров из-за закупок страной российской нефти.

«Мы договорились на 25%, но думаю, что я существенно пошлины повышу в следующие 24 часа, так как Индия закупает российскую нефть», — сказал Трамп,

Президент США регулярно угрожает Индии, требуя от нее прекратить закупать российскую нефть. Индийский МИД назвал нападки США неоправданными, так как страны Запада сами продолжают закупать товары и услуги в России.

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