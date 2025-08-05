«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Иркутска во Вьетнам

«Аэрофлот» с 5 сентября организует прямые рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам). Рейсы планируется совершать два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.

Также с 6 октября полеты будут проводить по понедельникам. С 29 октября к ним добавится четвертый рейс, в среду, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на авиакомпанию.

Сейчас «Аэрофлот» совершает рейсы на вьетнамский курорт из трех городов России — Москвы, Новосибирска и Владивостока.

В первые четыре месяца 2025 года объем перевозок на внутренних линиях «Аэрофлота» сократился на 3,3% год к году — до 1,5 миллиона человек. Одновременно международные воздушные линии показали прибавку в 15,2%, до 777 тысяч человек.