НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры вечером

Источник:
РИА Новости
361 1

Жителям многоквартирных домов грозит штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров.

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф», — сказал РИА Новости эксперт.

Он напомнил, что к шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных — продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, «громкое выяснение отношений».

Машаров отметил, что соседи вправе обратиться в полицию, а также в управляющую компанию на нарушителя, подчеркнув, что, кроме того, можно обратиться с исковым заявлением в суд с целью компенсации морального вреда.

Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей.

Эксперт обратил внимание, что в Госдуме рассматривается законопроект о тишине, который введет единые правила по всей стране. Он предусматривает запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, разрешение вести ремонт только с 09.00 до 19.00 по будням и новые штрафы для нарушителей.

Еще по теме
Юрист рассказала о последствиях опоздания на работу
Великобритания запретит самый опасный вид порно
Новый закон увеличит штрафы за шумные автомобили в 10 раз
Использование иностранного ПО «вызывает особую озабоченность» Минцифры
смотреть все
Жизнь #Законы #Быт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Как кошки выбирают место для сна
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Вице-президент Microsoft предрек скорую «смерть» мыши и клавиатуры
Обсуждение (1)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

карат11

2+2 сколько будет? Сколько скажут, столько и будет! Вот и весь ВЦИОМ!

Uynachalnica

«Сократилась существенно за три последних года в России доля тех, кому денег даже на продукты не хватает....

Alex B 69

Мда, вот это спец по пропаганде... 😀Отрабатывает на 5 с плюсом.

Egorka72

"Кому война, а кому мать родная"...