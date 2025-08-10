Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры вечером

Жителям многоквартирных домов грозит штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров.

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф», — сказал РИА Новости эксперт.

Он напомнил, что к шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных — продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, «громкое выяснение отношений».

Машаров отметил, что соседи вправе обратиться в полицию, а также в управляющую компанию на нарушителя, подчеркнув, что, кроме того, можно обратиться с исковым заявлением в суд с целью компенсации морального вреда.

Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей.

Эксперт обратил внимание, что в Госдуме рассматривается законопроект о тишине, который введет единые правила по всей стране. Он предусматривает запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, разрешение вести ремонт только с 09.00 до 19.00 по будням и новые штрафы для нарушителей.