Самые состоятельные россияне разбогатели еще на $20 млрд

Всего за полгода российские богачи сумели увеличить свои состояния еще на 20 миллиардов долларов, больше других заработал основатель Telegram Павел Дуров.

Самым богатым россиянином остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 2,56 миллиарда долларов и достигло 30,4 миллиарда, в мире он на 66 месте, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Вторая позиция у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова с 26,5 миллиарда долларов (+1,18 миллиарда).

Тройку богачей замыкает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с 25,2 миллиарда долларов (1,94). С пятого на четвертое место поднялся совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — 23,8 миллиарда (+1,46). Пятая позиция у бенефициара компании НЛМК Владимира Лисина, — 22,2 миллиарда долларов (-3,58).

На шестом месте бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с 20,5 миллиарда долларов (+294 миллиона долларов). Седьмая позиция у Алишера Усманова, владельца «Металлоинвеста» и «Мегафона» с 16,3 миллиарда долларов (+3,12 миллиарда).

На восьмой строчке владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров с 15,4 миллиарда (+553 миллиона). На девятой — основатель Telegram Дуров — 14,3 миллиарда долларов (+3,27). Замыкает десятку совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман с 13,7 миллиардами долларов (-1,04).

Индекс BBI составляется по стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Всего в список входят 500 человек. Среди них 20 выходцев из России.