Потери Евросоюза (ЕС) в результате прекращения торговли и энергетического сотрудничества с Россией превысили 1 триллион евро, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По оценкам большинства экспертов, общая сумма потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией и от свертывания торговли составляет уже больше 1 миллиона евро, сказал Грушко в интервью «Известиям».

По его словам, в 2013 торговый оборот России и ЕС превышал 417 миллиардов евро, а в 2024 году – только 60 миллиардов евро. Сейчас торговля стремится к нулю и все это упущенная прибыль Европы, отметил дипломат.

Он уточнил, что в Европе стоимость природного газа превышает стоимость газа в США в четыре-пять раз. Электроэнергия в свою очередь дороже вдвое и втрое. Эта та цена, которую европейским странам приходится платить «за свертывание экономических контактов» с Россией.