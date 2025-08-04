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Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн

Источник:
«Известия»
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Потери Евросоюза (ЕС) в результате прекращения торговли и энергетического сотрудничества с Россией превысили 1 триллион евро, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По оценкам большинства экспертов, общая сумма потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией и от свертывания торговли составляет уже больше 1 миллиона евро, сказал Грушко в интервью «Известиям».

По его словам, в 2013 торговый оборот России и ЕС превышал 417 миллиардов евро, а в 2024 году – только 60 миллиардов евро. Сейчас торговля стремится к нулю и все это упущенная прибыль Европы, отметил дипломат.

Он уточнил, что в Европе стоимость природного газа превышает стоимость газа в США в четыре-пять раз. Электроэнергия в свою очередь дороже вдвое и втрое. Эта та цена, которую европейским странам приходится платить «за свертывание экономических контактов» с Россией.

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Экономика #Деньги #Мир
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Топ комментариев

-2rist-

этот автомобиль его первая премия от СССР за хорошую агентурную работу!

Egorka72

Захватили , молодцы....., а верещать об том зачем? Поспрошали и в расход,

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?

Andrey Bezz

Такая инфа вообще по идее нигде фигурировать не должна.Но сибнет всегда "все знает".😂