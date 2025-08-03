Астрофизик счел объект 3I/ATLAS инопланетным кораблем

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб допустил, что приближающий в Земле загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS инопланетным кораблем.

Комета 3I/ATLAS была открыта NASA 1 июля 2025 года. Как показывают расчеты астрономов, в конце октября она максимально сблизится с Солнцем, подойдя к нему на расстояние в 1,4 астрономические единицы. Ученых удивило «аномальное поведение».

Леб пояснил газете The Daily Mail , что у 3I/ATLAS «необычайно редкая траектория». Если объект является инопланетным кораблем, он может нести зонд или даже оружие, отметил астрофизик.

«Он может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Нам лучше быть готовым к обоим вариантам», — приводит газета слова Леба.