Украинские дроны атаковали курортный Сочи

Возгорание резервуара с топливом произошло на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин.

«Нахожусь с заместителями на рабочем месте. На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Как сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, на месте работают 127 человек и 35 единиц спецтехники.

Ранее в воскресенье аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории самого Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА.