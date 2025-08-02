Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск личный состав и ветеранов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу», — отмечается в поздравлении главы государства.

По словам российского президента, данные качества в полной мере отражает мощный девиз ВДВ — «Никто, кроме нас», на который равнялись все, кто служил в этих войсках.

«Нынешнее поколение десантников доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы», — напомнил Путин.

День ВДВ отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.