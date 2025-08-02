НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Источник:
Sibnet.ru
180 3

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск личный состав и ветеранов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу», — отмечается в поздравлении главы государства.

По словам российского президента, данные качества в полной мере отражает мощный девиз ВДВ — «Никто, кроме нас», на который равнялись все, кто служил в этих войсках.

«Нынешнее поколение десантников доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы», — напомнил Путин.

День ВДВ отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

Еще по теме
Песков заявил об отсутствии официального отпуска у Путина
Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремизма
Лидер Лаоса подарил Путину слонов
Спикер Гордумы Томска обматерил горожанина и угрожал ему
смотреть все
Политика #Россия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад согласовал замену Зеленскому
Чиновница извинилась за «отправку» на СВО страдающих без интернета
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Чиновница отправила на СВО переживающих за сбои мобильного интернета
Обсуждение (3)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

vova97

кто только не угрожал России, золотая орда поляки шведы французы немцы и заметьте они были в то время...

Andrey Bezz

Семейство пасленовых это.Нам это еще в школе преподавали при ссср

physx

Они с позором бежали из Афганистана, испугались

Andrey Bezz

Китай прагматичную политику ведет.Свои терки с сша они урезонят.А россия для них просто выкачивание ресурсов...