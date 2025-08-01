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Whoosh запустил аренду самокатов по SMS

Источник:
Sibnet.ru
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Российский кикшеринг-сервис Whoosh запустил в пилотном режиме услугу аренды электросамокатов по SMS на случай перебоев в работе мобильного интернета, сообщила пресс-служба компании.

Новая функция работает в 15 городах, где нередко происходят отключения мобильного интернета, в том числе, Омске и Красноярске, а также на юге России (Сочи, Ростов-на-Дону, Новороссийск), подверженном атакам дронов.

Чтобы арендовать самокат, нужно отправить сообщение «Старт» на специальный номер, а по завершении поездки отправить слово «Стоп». При этом номер, с которого отправляется сообщение, должен быть зарегистрирован в базе Whoosh.

«Не все вушбайки доступны для поездки — на некоторых не получится стартовать. Мы только пробуем работать без интернета и приложения, и пока это может работать неидеально», – уточнила пресс-служба сервиса.

Опция SMS-аренды является временной и «запасной», подчеркивают в компании.


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