Корабль пришельцев или комета: к Земле летит объект 3I/ATLAS

Система телескопов ATLAS 1 июля 2025 года зафиксировала необычное космическое тело между орбитами Марса и Юпитера — оно двигалось невероятно быстро. Анализ показал, что странный объект прилетел в Солнечную систему из глубин межзвездного пространства. Ему дали имя 3I/ATLAS.

3I/ATLAS — лишь третий в истории объект межзвездного происхождения, обнаруженный учеными после Оумуамуа и кометы Борисова. 19 декабря 2025 года объект максимально сблизится с Землей, подойдя на расстояние в 1,8 астрономических единиц (274 миллиона километров).

Что известно

Объект 3I/ATLAS движется по гиперболической орбите с удивительным эксцентриситетом 6,15, что исключает его связь с Солнцем. Эксцентриситет орбиты — степень «сжатости» (отличие от идеального круга). Невероятная траектория 3I/ATLAS прошивает Солнечную систему почти по прямой.

По расчетам астрономов, он летит к Земле со скоростью 220 тысяч километров в час из очень древней звездной системы возрастом более 7 миллиардов лет из так называемого толстого диска Млечного Пути.

3I/ATLAS в объективе телескопа Фото : David Jewitt/NASA/ESA/Space Telescope Science Institute

Наблюдения за 3I/ATLAS показали, что его размеры составляют 11-12 километров в ширину. Это делает гостя самым большим межзвездным объектом из трех идентифицированных. Так, диаметр Оумуамуа составляет примерно 200 метров, а кометы Борисова — менее одного километра.

Максимальная скорость объекта относительно Солнца — 68 километров в секунду. Таким образом, один световой год 3I/ATLAS пролетает всего за 5 тысяч лет. Через 135 миллионов лет он долетит до края Млечного Пути.

Данные спектрометра SpeX на инфракрасном телескопе NASA IRTF показали, что 3I/ATLAS содержит значительное количество водяного льда, органические молекулы, силикаты и углеродсодержащие минералы.

Корабль пришельцев

Американский астроном и профессор Гарвардского Университета Авраам Леб первым выдвинул теорию искусственного происхождения 3I/ATLAS. Исследователь обратил внимание на целый ряд странностей.

В частности, траектория 3I/ATLAS почти лежит в плоскости эклиптики — плоскости, в которой планеты Солнечной системы обращаются вокруг нашей звезды. Наклон составляет всего пять градусов. Вероятность такого случайного стечения обстоятельств оценивается в 0,2%.

Объект также летит ретроградно, то есть не в направлении движения планет по своим орбитам, а как бы навстречу им. Вероятность случайного сочетания подобных обстоятельств в космосе составляет всего 0,02%.

По ходу движения 3I/ATLAS последовательно сблизится с тремя планетами — Венерой, Марсом и Юпитером. В космонавтике подобные сближения организуют для придания межпланетному кораблю дополнительной скорости, это называется гравитационным маневром. Шансы такого случайного сближения составляют 0,005%.

Еще один странный момент — 29 октября 3I/ATLAS достигнет ближайшей к Солнцу точки (перигелия), расположенной на расстоянии 203 миллионов километров от светила. Однако в момент максимального сближения объект «спрячется» от земных наблюдателей за звездой.

Древная комета

Многие астрономы раскритиковали версию с искусственным происхождением 3I/ATLAS. Наблюдения показывают, что вокруг объекта присутствует слабая кома и хвост. Такие признаки указывают на кометную природу межзвездного гостя.

Согласно этой версии, 3I/ATLAS является ледяной планетезималью, выброшенной из своей планетной системы миллиарды лет назад. Наблюдаемый хвост — не результат работы двигателей, а всего лишь эффект сублимации льдов под солнечным теплом.

Что касается необычной траектории, то здесь ученые-скептики приводят контраргумент — инопланетному объекту достаточно было бы погасить скорость, чтобы она сравнялась со скоростями долгопериодических комет, в этом случае он бы не привлек внимание землян.

Точку в споре должны поставить дальнейшие наблюдения — в ноябре-декабре 2025 года, после прохождения перигелия, нагретый Солнцем 3I/ATLAS станет видимым даже в любительские телескопы.