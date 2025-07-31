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Детеныш сайгака заговорил по‑человечески. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники астраханского заказника «Степной» опубликовали в официальной группе «ВКонтакте» необычное видео, на котором детеныш реликтовой антилопы «разговаривает» по-человечески.

На опубликованных кадрах видна мигрирующая семья сайгаков — парнокопытных млекопитающих из подсемейства настоящих антилоп. Один из отставших детенышей при этом кричит: «мама».

В России сайгаки встречаются только в Республике Калмыкия и Астраханской области. Большая часть всей мировой популяции сайгаков обитает в Казахстане.

Государственный природный заказник «Степной» в Лиманском районе Астраханской области был создан в 2000 году для сохранения популяции сайгака. Еще недавно она находилась на грани исчезновения, однако сейчас насчитывает десятки тысяч особей.

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Жизнь #Звери #Видеоновости
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Топ комментариев

mosquito__2010

водителям рефрижераторов не смешно. такое возить.

andrei703333

Какая ерунда в головах у китайцев, которые думают что женщины из СССР и девушки современного поколения...

Uynachalnica

Ты разберись, сначала, о какой Волге речь! А потом с умничаниями о "больной башке". Я об этих:https://info.sibnet.ru/article/519092/https://info.sibnet.ru/article/673365/

pepelmetal

Всучарам только не смешно, но мне отрадно что тебе смешно что их столько забандеривается 🤟🏻