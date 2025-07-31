Детеныш сайгака заговорил по‑человечески. ВИДЕО

Сотрудники астраханского заказника «Степной» опубликовали в официальной группе «ВКонтакте» необычное видео, на котором детеныш реликтовой антилопы «разговаривает» по-человечески.

На опубликованных кадрах видна мигрирующая семья сайгаков — парнокопытных млекопитающих из подсемейства настоящих антилоп. Один из отставших детенышей при этом кричит: «мама».

В России сайгаки встречаются только в Республике Калмыкия и Астраханской области. Большая часть всей мировой популяции сайгаков обитает в Казахстане.

Государственный природный заказник «Степной» в Лиманском районе Астраханской области был создан в 2000 году для сохранения популяции сайгака. Еще недавно она находилась на грани исчезновения, однако сейчас насчитывает десятки тысяч особей.