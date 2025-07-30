НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стартовали съемки сиквела «Однажды... в Голливуде»

Источник:
New York Post
298 0

Съемки сиквела «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино стартовали в Лос-Анджелесе. В сети появились первые кадры с Брэдом Питтом в парике и с усами.

Фильм по сценарию Тарантино получил название «Приключения Клиффа Бута». Изначально он должен был стать десятой и последней работой режиссера, но в какой-то момент Тарантино передумал, и о желании занять режиссерское кресло заявил Дэвид Финчер. Новость об этом вышла 1 апреля, из-за чего многие восприняли ее как шутку, однако затем проект стал обрастать деталями, а теперь появились и кадры со съемок.

Фото: © nypost.com

На опубликованных New York Post снимках 61-летний Питт снова предстал в образе каскадера Клиффа Бута, однако, теперь он носит длинные волосы и усы. По сюжету сиквела, Бут больше не работает водителем и дублером Рика Далтона, а помогает голливудским боссам решать различные, порой довольно щекотливые, проблемы.

Оператором «Приключений Клиффа Бута» стал Эрик Мессершмидт, уже работавший с Финчером над «Манком» и «Убийцей». Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Даты премьеры пока нет.

Роль каскадера Клиффа Бута в «Однажды... в Голливуде» принесла Питту первый в его карьере актерский «Оскар».


Еще по теме
Вышел полноценный трейлер фильма «Аватар: Огонь и Пепел»
Фильм «Брат навсегда» выйдет в прокат осенью
Президент Сербии обвинил режиссера Кустурицу в подготовке переворота
Эдди Мерфи анонсировал спин‑офф «Шрека» про Осла
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина выдала России перебежчика-предателя
«КАМАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Европа предложила Украине роль буфера
Зачем сайты требуют принять cookie
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
33
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
31
Запад согласовал замену Зеленскому
24
Трамп сократил срок ультиматума для России
21
Европа предложила Украине роль буфера
16
Украина выдала России перебежчика-предателя