Стартовали съемки сиквела «Однажды... в Голливуде»

Съемки сиквела «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино стартовали в Лос-Анджелесе. В сети появились первые кадры с Брэдом Питтом в парике и с усами.

Фильм по сценарию Тарантино получил название «Приключения Клиффа Бута». Изначально он должен был стать десятой и последней работой режиссера, но в какой-то момент Тарантино передумал, и о желании занять режиссерское кресло заявил Дэвид Финчер. Новость об этом вышла 1 апреля, из-за чего многие восприняли ее как шутку, однако затем проект стал обрастать деталями, а теперь появились и кадры со съемок.

На опубликованных New York Post снимках 61-летний Питт снова предстал в образе каскадера Клиффа Бута, однако, теперь он носит длинные волосы и усы. По сюжету сиквела, Бут больше не работает водителем и дублером Рика Далтона, а помогает голливудским боссам решать различные, порой довольно щекотливые, проблемы.

Оператором «Приключений Клиффа Бута» стал Эрик Мессершмидт, уже работавший с Финчером над «Манком» и «Убийцей». Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Даты премьеры пока нет.

Роль каскадера Клиффа Бута в «Однажды... в Голливуде» принесла Питту первый в его карьере актерский «Оскар».



