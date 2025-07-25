Путин рассказал о роли атомных подводных ракетоносцев в России

Строительство подводных стратегических ракетоносцев приоритетно для России, поскольку позволяет обеспечивать мировой баланс сил, заявил президент Владимир Путин.

«Это одно из приоритетных направлений наращивания группировки стратегических подводных сил, и, естественно, приоритетом, прежде всего, здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев», — сказал Путин на совещании по стратегии подводных сил ВМФ.

Такой тип кораблей, заметил верховный главнокомандующий, — «одна из важнейших составляющих ядерной триады, которая позволяет России поддерживать баланс сил в мире».

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«В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А", две из них на стадии строительства находятся», — сказал глава государства.

Ранее Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский» — восьмом в серии «Борей/Борей-А».

Каждый такой ракетоносец несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.